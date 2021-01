Pareja de Angelo Henríquez y mensajes en su contra: Ustedes no son hinchas ni hombres

Angelo Henríquez tuvo una de las ocasiones más claras en el empate entre Colo-Colo y Universidad de Chile, disputado ayer en el Estadio Monumental.

Terminado el encuentro, la novia del atacante azul, Andrea Ankovic, manifestó a través de su cuenta en Instagram que había recibido numerosos mensajes de odio en su contra.

“Los verdaderos hinchas no se dedican a dejar comentarios y escribir mensajes. No son los que andan mandando mensajes feos a una mujer ni son los primeros en tomar el teléfono después del clásico”, criticó la croata.

“Ustedes no son hinchas, no son ni hombres. Esto es abuso, sin importar que sea online. No me voy a callar”, finalizó la novia del delantero.