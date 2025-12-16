;

“Ninguna posibilidad”: ANFP desestima “fórmula” para que Unión Española y Deportes Iquique sigan en Primera División en 2026

Según información de ADN Deportes, en Quilin descartan que, de no mediar obligación legal, los dos descendidos se mantengan en la máxima categoría del balompié nacional.

Carlos Madariaga

Eduardo Figueroa

“Ninguna posibilidad”: ANFP desestima “fórmula” para que Unión Española y Deportes Iquique sigan en Primera División en 2026

“Ninguna posibilidad”: ANFP desestima “fórmula” para que Unión Española y Deportes Iquique sigan en Primera División en 2026 / Cristian Vivero Boornes

El debate en torno al futuro de Unión Española y Deportes Iquique en 2026, considerando el reclamo por el lío reglamentario bajo el cual debería primar, según ellos, la tabla de promedios, cuestión que les permitiría seguir en Primera División, sigue al alza.

De hecho, durante las últimas horas empezó a surgir una versión en torno a la cual, debido a la chance de que el conflicto llegue a la justicia, haya un espacio para que la máxima categoría del fútbol chileno se amplíe a 18 equipos en 2026, sumando a hispanos y nortinos.

Según este antecedente, a cambio, Unión Española y Deportes Iquique no jugarían la Copa de La Liga y recibirían el dinero de la televisión correspondiente a un elenco de la Primera B.

Los “Dragones Celestes” estarían de acuerdo en esta “fórmula”, pero en Santa Laura mirarían la idea con escepticismo.

Según información de ADN Deportes, consultada la ANFP ante esta situación, fueron tajantes. “Ninguna posibilidad”, remarcaron desde Quilin, aunque sin desestimar escenarios, considerando la eventualidad de que la justicia pueda ir en contra de su voluntad.

En la sede del fútbol chileno reconocieron que hay varios clubes molestos por el reclamo, como Limache y la U, quienes podrían preparar una carta de rechazo a que estos clubes jueguen en Primera División.

Según información de ADN Deportes, en la ANFP no descartan llevar el tema al Consejo de Presidentes y evaluar una desafiliación de Unión Española y Deportes Iquique ante su reclamo.

