Óscar Wirth: El arquero que más me gustaba era Brayan Cortés en Iquique, pero llegó a Colo Colo y se diluyó

Óscar Wirth es uno de los arqueros chilenos que marcó época. Defendió a Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, fue mundialista de España 1982, disputó tres finales de Copa Libertadores y jugó en Europa durante los años 80. En esta ocasión, conversó con Los Tenores Puertas Adentro y analizó el momento del fútbol chileno, además de retratar recuerdos con el fallecido Vicente Cantatore.

Justamente, el ex guardameta tuvo sentidas palabras por el fallecimiento del técnico rosarino, quien dejó un gran legado en el balompié nacional. “Me produce un dolor muy grande el saber que ya dejó de estar con nosotros, a pesar de que hace un tiempo atrás se había ido físicamente a España“, expresó.

Cuando Wirth jugaba en Cobreloa, vivió un momento especial con Cantatore, su DT en ese tiempo. En un duelo entre los ‘‘loínos’’ y San Luis, el arquero tuvo que salir de la portería y se ubicó como defensor. “Tuve una lesión en una mano y necesitaba reposo para no golpearme en el arco. Él me dijo que en lugar de jugar como arquero, me iba a vestir como jugador de campo. Así fue como entré de central’’.

El mítico jugador estuvo en tres finales de Copa Libertadores, dos con los ‘‘Zorros del Desierto’’ (1981 – 1982) y una con la UC (1993). Hace nueve años que un elenco chileno no llega a una instancia como esta en torneos internacionales. Ante esto, Wirth señaló que “futbolísticamente estamos muy distantes de tener un nivel que nos permita ser competitivos”.

Por otro lado, se refirió al difícil momento que viven albos y azules en el torneo local. “Me parece penoso la situación de Colo Colo y la U. Son instituciones muy representativas en el fútbol chileno y no deberían pasar por estas instancias. Las malas decisiones conllevan a que se produzcan estas cosas”, afirmó.

Al ser consultado por algún portero del Campeonato que sea de su gusto, confesó que “el arquero que más me llenaba, por su personalidad y potencial, era Brayan Cortés cuando estaba en Iquique, pero llegó a Colo Colo y se diluyó mucho’’. También tuvo palabras para Matías Dituro, y aseguró que ‘‘ha sido bastante regular con respecto al resto, reconociendo que está en un equipo muy competitivo donde los compañeros lo salvan en seguida”.

