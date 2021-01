Jorge Luis Siviero por fallecimiento de Cantatore: “Se nos fue un grande, un grande de verdad”

El exentrenador Vicente Cantatore falleció a los 85 años en España. El técnico es recordado por sus grandes campañas en el fútbol chileno, donde consiguió campeonatos nacionales junto a Cobreloa, Universidad Católica, entre otros clubes.

Jorge Luis Siviero, exgoleador y entrenador conversó con “Los Tenores” sobre la muerte de su amigo y aseguró que “la verdad es que estoy bastante apenado”.

Dentro de las cualidades en su rol de técnico, Siviero valoró tres factores claves. “El don de mando, era un líder nato. El convencimiento a través de las palabras para convencer que era lo mejor para aplicar en el campo de juego, además de la caballerosidad. Se nos fue un grande, pero un grande de verdad”.

Además confesó que el argentino fue uno de los principales factores para que se transformara en técnico más adelante. “Yo tuve varios técnicos buenos, sin duda que Cantatore fue el mejor y el que más me marcó en todos sentidos. Me ayudó a convencer en varias cosas. También fue el causante principal para que uno arrancara a ser técnico de fútbol. Me marcó muchísimo en todo sentido. Como tuve la chance de seguir conviviendo con él cuando vivía en Viña, seguimos conversando de fútbol. Fue un amigo, lo lamento especialmente”.

Siviero lamentó la partida del entrenador, pero agradeció poder haber compartido con él en su vida. “Uno tiene pena, pero también darle gracias a Dios por haberle dado persona a de tamaña calidad”.

Por aquella final perdida en Copa Libertadores durante el año 1980, Siviero recordó la importancia de las palabras de su exentrenador en el camarín tras el encuentro. “Nosotros lamentablemente nos quedaba la chance de seguir luchando por el campeonato, teníamos tres partidos atrasados. Nos quedaban siete u ocho partidos. Era la única manera de volver a jugar la Libertadores y eso hizo posible que fuéramos de nuevo a la Libertadores”.