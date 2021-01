“Gracias por los recuerdos”: El emotivo mensaje del Manchester United a Wayne Rooney tras anunciar su retiro

Este viernes, el Derby County confirmó que Wayne Rooney será su nuevo entrenador por los próximos dos años y medio, anunciando a su vez el retiro como futbolista del ahora exdelantero.

El Manchester United, club donde el exjugador dejó huella, le dedicó un emotivo mensaje luego de conocerse que colgará los botines tras 18 años. “Un capitán. Un goleador. Una leyenda. Y ahora, un entrenador. Feliz retiro, Wayne Rooney. Gracias por los recuerdos“, señalaron mediante sus redes sociales.

Rooney es el máximo artillero en la historia del Manchester United con 253 goles, levantó 17 títulos, entre ellos 5 Premier League, 3 Copas de la Liga de Inglaterra, 5 Community Shield, 1 FA Cup, 2 UEFA Champions League y un Mundial de Clubes en 2008.

Además, mantiene el récord de ser el máximo goleador de la selección de Inglaterra con 53 tantos en 120 partidos, y defendió cuatro camisetas en su carrera: Everton, Manchester United, D. C. United y Derby County.

A captain.

A goalscorer.

A legend.

And now, 𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿.

Happy retirement, @WayneRooney — thank you for the memories ❤️ pic.twitter.com/ZGxe1xr3tR

— Manchester United (@ManUtd) January 15, 2021