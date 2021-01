“Chiquito” Escalante y ascenso de Ñublense: Tengo el anhelo de jugar una copa internacional

David Escalante, goleador y figura de Ñublense conversó con “Los Tenores” tras conseguir el ascenso a la primera división junto al cuadro “Rojo”

El atacante confesó que debieron superar diversas dificultades antes de poder festejar el codiciado título de la Primera B. “Siempre están los problemas, pero gracias a Dios pudimos estar a la altura. No fue fácil y con Barnechea se nos venía la noche, pero pudimos dar vuelta el resultado y después vivir una fiesta en el partido con Copiapó”.

Escalante recordó lo complejo que fue lidiar con el Covid-19 del técnico Jaime García y de algunos compañeors del plantel. “Fue difícil, varios habíamos perdido seres queridos y familiares. Yo perdí a mi pastor, muchos perdieron a sus cercanos. El profe la vio heavy. Con oxígeno y todo. Lo futbolístico siempre lo trabajamos y lo preparamos. Estuvimos ahí coordinando por Zoom. Pero ahora lo vimos más complicado, porque nos pegó mucho lo íntimo, con el entrenador la vimos negra”.

Sobre su anhelo a nivel grupal para el 2021 con Ñublense, el goleador tiene un equipo en el cual trabajar como base. “Yo me reflejo mucho en Coquimbo. El 2018 armó una base, trajo jugadores de Primera, los mezcló con la juventud y los metió a la Copa Sudamericana. Hoy Coquimbo está peleando con otro técnico una semifinal de Sudamericana. Con trabajo y esfuerzo, tomando buenas decisiones, se pueden llegar a grandes cosas. Ojalá que los dirigentes puedan tomar buenas decisiones. Sabemos que necesitamos jugadores que vengan a aportar al equipo”.

De todas formas, no escondió su deseo a nivel personal. “Sigo dos añitos más, vamos a darle con todo. Tengo ese anhelo de jugar una Copa. Daré lo mejor de mí para ser protagonista del torneo. Desde chiquito me enseñaron a no regalar nada”.

Ante los buenos resultados, el excapitán de Santiago Morning entregó su balance final. “Salimos la valla menos batida, la mejor defensa del torneo, la delantera con más goles. También hay que tener un poquito de suerte. Siempre hicimos mucho fútbol reducido. Jugamos al fútbol y no fuimos ratón, porque hay algunos cagones que no les gusta jugar”.