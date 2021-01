Danilo Díaz y la derrota de la U: “Volvió a chocar con los fantasmas que lo vienen persiguiendo desde el 2019”

En el último partido de la jornada de miércoles, Universidad de Chile cayó en el Estadio Nacional ante O’Higgins de Rancagua, encuentro que dejó a los azules complicados con la tabla ponderada del descenso.

Tras el encuentro, vino la hora del recuento, y el “Tenor” Danilo Díaz comentó en ADN Deportes lo sucedido en el césped del Nacional: “el partido lo comenzó muy mal la U. Tras el gol, a partir de ese minuto el equipo no se encontró hasta después de 15 minutos”, dijo.

“La U retrocede no solo en la tabla, si no que en el juego, en el funcionamiento. No fue un equipo agresivo, no ganó los duelos individuales. O’Higgins con mucho orden fue superior, buen triunfo del cuadro de Rancagua”, agregó el periodista.

Al cierre, dejó una reflexión para los hinchas azules: “la U volvió a chocar con los fantasma que lo vienen persiguiendo desde el año 2019“, finalizó Danilo Díaz.