Jaime García y su crudo testimonio tras superar el Covid-19: “Todos los días pensabas que te morías, que te sacaban con bolsa negra”

Jaime García, entrenador de Ñublense conversó con “Los Tenores” sobre su lucha contra el Covid-19, donde estuvo en un delicado estado, hospitalizado en Chillán.

En diálogo con ADN Deportes, el entrenador contó que vio muy difícil poder seguir luchando por sus problemas para respirar. “Hasta cuando tú no lo vives, es distinto. Es feo estar en un cuarto con ocho personas, ya no podía respirar. Sentía que la tele se me apagaba. Parto al hospital y me ingresaron muy rápido. Las vías respiratorias las tenía inflamadas. Esta enfermedad te destruye psicológicamente. Mi nariz sangraba. De los ochos días, debo haber dormido cinco horas. Todos los días estás pensando que te mueres, que te sacarán con bolsa negra. Tú estás con personas que no te conocen y te dan un cuidado como si lo estuviese haciendo tu mamá”.

Por otro lado, contó lo complejo que es mantenerse incomunicado en medio de una sala de hospital. “Gente que no te conoce y que te atiende de una forma extraordinaria. Yo la pasé muy mal. No fui al baño en siete días. El estrés que tuve era muy fuerte. Es muy fuerte lo que se vive, sabiendo que tú estás luchando. Tú no tienes comunicación, mi familia estaba vuelta loca”.

El entrenador recalcó que esta cruda experiencia le sirvió para poder traspasar un mensaje a todos sus dirigidos. “Volví diferente, con un mensaje muy fuerte. Que me vieran cómo volví. Ayer dentro del partido tuve que hacerme unos puff porque me sentí muy mareado. Son cosas que te causa esta enfermedad. Te va a dejar secuelas. Es súper complicado volver, porque nadie vela por ti”.

Ñublense es el equipo líder de la Primera B con 43 unidades y el pasado fin de semana venció por 3-1 a Deportes Santa Cruz.