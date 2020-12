La polémica predicción de Eros Pérez: A Católica no le alcanzará para salir campeón

Universidad Católica decepcionó a todos en los últimos compromisos, tras caer eliminada en Copa Sudamericana y posteriormente empatar sin goles ambos clásicos del fútbol chileno.

Sobre el pasado duelo ante Universidad de Chile, las reacciones fueron mayoritariamente negativas por parte de los hinchas cruzados. Eros Pérez, exjugador del club e identificado con el equipo precordillerano conversó con DirecTV y aseguró que con el nivel que están mostrando, no alcanzará para obtener el título. “Para mí, a Universidad Católica no le alcanzará para ser campeón. A mí no me gusta Ariel Holan porque es un entrenador muy rígido en su planteamiento. Para mí, Unión La Calera tiene más variantes y un fútbol muy bonito”.

Ante los constantes cambios de posición que el técnico cruzado ha estado haciendo con diversos jugadores del plantel, Pérez criticó que no el entrenador no tiene la “cancha” necesaria. “Ariel Holan no fue jugador y no sabe lo que se siente, no ocupa a jugadores en su puesto, hace cambios a minutos del final”.

El próximo duelo de Universidad Católica será el día domingo a contar de las 19:15 ante Audax Italiano.