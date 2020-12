Marcelo Espina tras su salida de Colo-Colo: “Quiero ofrecer mis disculpas por las expectativas que no se cumplieron”

Con emotivas palabras se despidió Marcelo Espina, luego de que este presentara su renuncia a la gerencia del “Cacique” tras el mal momento que atraviesa el club, y que lo tiene como uno de los candidatos al descenso.

Mediante una carta, Espina señaló que no fue fácil tomar la decisión, pero “como siempre he mantenido, nadie es, ni debe ser más importante del club. En mi caso, ya no contaba con la confianza para seguir ejerciendo mi cargo y dar un paso al costado me pareció lo más sensato“.

Además pidió disculpas por no cumplir con las expectativas ni concretar con resultados su proyecto. “Mi compromiso fue total , pero los resultados no fueron los que yo esperaba. En esta despedida quiero ofrecer mis disculpas por las expectativas que no se cumplieron“, sostuvo.

“Desde mi llegada sentí la confianza de los hinchas que en el estadio o en la calle me expresaban su cariño. Sinceramente, lamento no haber concretado con resultados el proyecto por el que regresé a esta institución que forma parte de mi historia“, indicó el trasandino.

Finalmente, Marcelo Espina agradeció el apoyo recibido y aseguró que “desde hoy vuelvo a ser un hincha más, con la confianza intacta de que saldremos de este mal momento“.