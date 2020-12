Entrenador del Bayer Leverkusen informó que no contará con Charles Aránguiz hasta 2021

El pasado 17 de octubre fue la última vez que Charles Aránguiz disputó un partido con el Bayer Leverkusen, donde tuvo que salir reemplazado por precaución, luego de presentar molestias en su tendón de Aquiles, lo cual lo ha mantenido al margen de las canchas hasta la actualidad.

Sin embargo, el futuro a corto plazo no parece ser propicio para el “Príncipe”, puesto que el entrenador del equipo, Peter Bosz, confirmó que no contará con el volante chileno hasta 2021. “Probablemente Aránguiz y (Lars) Bender ya no sean opciones este año”, señaló.

El cuerpo médico del cuadro alemán esperaba contar con Aránguiz durante la primera semana de diciembre, lo que posteriormente fue descartado.

El Bayer Leverkusen es el exclusivo líder de la Bundesliga con 25 puntos, acumulando 8 partidos consecutivos sin conocer de derrotas, registrando 7 victorias y 1 empate.

