France Football eligió el Dream Team del Balón de Oro con Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazário en delantera 

La revista France Football eligió por primera vez el mejor once de la historia del fútbol, llamado Ballon D’Or Dream Team.

El mejor portero de la historia elegido fue Lev Yashin que superó a Gianluigi Buffon, Manuel Neuer, Iker Casillas, Gordon Banks, Thomas Nkono, Peter Schmeichel, Edwin van der Sar, Sepp Maier y Dino Zoff.

En la defensa escogieron como mejor lateral derecho a Cafú, por sobre Giuseppe Bergomi, Manfred Kaltz, Philipp Lahm, Carlos Alberto, Wim Suurbier, Djalma Santos, Lilian Thuram, Claudio Gentile, Berti Vogts. El mejor central es Franz Beckenbauer , que se impuso a Franco Baresi, Sergio Ramos, Bobby Moore, Daniel Passarella, Fabio Cannavaro, Mathias Sammer, Marcel Desailly, Gaetano Scirea y Ronald Koeman y el mejor lateral izquierdo fue Paolo Maldini, que dejó en el camino a Brehme, Breitner, Cabrini, Facchetti, Junior, Ruud Krol, Nilton Santos, Marcelo y Roberto Carlos.

El reconocimiento a los mejores mediocampistas defensivos recayó en Xavi Hernández y Lotthar Matthaus, por sobre Bozsik, Busquets, Didi, Falcao, Gerrard, Gerson, Guardiola, Masopust, Matthaus, Neskens, Pirlo, Redondo, Rijkaard, Schuster, Seedorf, Luis Suárez, Tardelli, Tigana, Xabi Alonso y Xavi.

Mientras que los centrocampista ofensivo elegidos fueron Diego Maradona y Pelé, que superaron a: Baggio, Charlton, Di Stéfano, Francescoli, Gullit, Hagi, Iniesta, Kopa, Kubala, Maradona, Mazzola, Pelé, Platini, Puskas, Rivera, Schiaffino, Sócrates, Totti, Zico y Zidane.

El tridente ofensivo ganador quedó compuesto por Lionel Messi por derecha, por izquierda Cristiano Ronaldo y en el centro del ataque Ronaldo.

140 representantes de todo el mundo determinaron que esta es la mejor formación compuesta por un 3-4-3: Yashin; Cafú, Beckenbauer, Maldini; Xavi, Matthaus, Pelé, Maradona; Messi, Ronaldo Nazario y Cristiano Ronaldo.

⭐After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time ! ⭐ pic.twitter.com/FsKAoSyGZL

— France Football (@francefootball) December 14, 2020