Valtteri Bottas no pudo ante George Russell que fue el más rápido en las prácticas del GP de Sakhir

En el subconsciente de los fanáticos de la Fórmula 1, durante prácticamente toda la temporada 2020, Valtteri Bottas ha estado por detrás de Lewis Hamilton en tiempos, quien se coronó campeón de la categoría cuatro carreras antes de terminar el año.

Sin embargo, se pensaba que este fin de semana el finlandés sería el gran dominador del GP de Sakhir ante la ausencia de Hamilton por contagio de Covid-19, pero las dos prácticas libres de este viernes lo dejaron nuevamente por detrás, esta vez del reemplazante del campeón del mundo, el también británico George Russell.

La clasificación de los dos espacios de práctica en el circuito internacional de Baréin dejaron a Russell como el más rápido del Gran Premio, mientras que Bottas solo llegó cuarto y undécimo respectivamente.

Este sábado se correrá la tercera práctica y se disputará la qualy, para que el día domingo se corra la penúltima carrera de la temporada, ambas sesiones que podrás seguir junto al equipo de ADN Deportes.

Mira los tiempos

FP1 CLASSIFICATION ⏱️@GeorgeRussell63 tops an official race weekend session for the first time in his F1 career 👀#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/0ON1IYUmg4

— Formula 1 (@F1) December 4, 2020