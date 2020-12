Presidente interino del Barcelona: “Yo hubiese vendido a Lionel Messi”

El presidente interino del FC Barcelona, Carles Tusquets, sorprendió con algunas declaraciones que lanzó sobre Lionel Messi en conversación con RAC 1.

“Económicamente hablando yo hubiera vendido a Leo Messi en el mercado de verano. Tanto por lo que te ahorras de la masa salarial como por los que ingresas”, comenzó diciendo el directivo.

En esa línea, agregó que “esto lo debe consensuar el cuerpo técnico. La Liga exige actualmente unos límites salariales y eso hubiera ayudado a afrontarlos”.

Respecto a la situación económica del club, lanzó: “Es pésima pero con esperanza. Cuando podamos abrir el estadio, las tiendas y el museo aportarán 220 millones de euros sin hacer nada. Más otros ingresos colaterales serán 320 millones”.

Finalmente, Tusquets se refirió a las declaraciones de Neymar quien dijo que se ve jugando nuevamente junto a Messi el próximo año. “No se podrá fichar a Neymar a no ser que venga gratis, porque no hay dinero para llevar a cabo su fichaje”, cerró.