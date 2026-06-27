Partidos del Mundial 2026 hoy, domingo 28 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile / Seth Greenberg/ISI Photos

Hoy, domingo 28 de junio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla un partido.

Este encuentro dará inicio a la disputa de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Los Ángeles

La programación del Mundial 2026 hoy 28 de junio arrancará a las 15:00 horas, en el SoFi Stadium, donde el sorprendente Sudáfrica, segundo del grupo A, enfrentará a Canadá, segundo del grupo B.

El duelo será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por D Sports en TV cable o satélite y la plataforma Paramount+.