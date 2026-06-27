Partidos del Mundial 2026 hoy, domingo 28 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile
La agenda de encuentros de la Copa del Mundo para este domingo contempla un duelo.
Hoy, domingo 28 de junio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla un partido.
Este encuentro dará inicio a la disputa de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.
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Los Ángeles
La programación del Mundial 2026 hoy 28 de junio arrancará a las 15:00 horas, en el SoFi Stadium, donde el sorprendente Sudáfrica, segundo del grupo A, enfrentará a Canadá, segundo del grupo B.
El duelo será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por D Sports en TV cable o satélite y la plataforma Paramount+.
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