Reinaldo Lenis tras arribar a la “U”: Me dijeron que era el más grande, el Boca Juniors de Chile

Universidad de Chile, buscando variantes para el plantel, se reforzó con dos jugadores de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional.

Uno de ellos fue el colombiano Reinaldo Lenis quien, en conversación con el Late de La Magia Azul de Redgol, relató cómo se gestó su llegada al conjunto universitario. “Estaba en Colombia en parate cuando me llama mi representante y me dice que hay una opción en Universidad de Chile, que era el más grande de Chile, el Boca Juniors de acá. Ya conocía al equipo, lo había visto y eso me motivó mucho”, señaló.

“He visto del fútbol chileno, por ahí es muy parecido al fútbol colombiano, algo más técnico, pausado, menos dinámico que el argentino. También vi a los equipos en Libertadores. Espero aportar de lo que pueda dar de mi fútbol a la U y acoplarme rápidamente”, prosiguió.

Finalmente el cafetalero se refirió al trato que ha recibido de sus compañeros, afirmando que “el recibimiento fue muy bueno, todos se han portado muy bien, desde el presidente, pasando por los funcionarios, compañeros, todos. Me recibieron muy bien, me he sentido cómodo y espero transmitir eso dentro de la cancha”.

Reinaldo Lenis asoma como opción para Rafael Dudamel en el próximo partido, donde junto a la UC animarán una nueva versión del Clásico Universitario.