Grupo de hinchas de la U firmaron carta dirigida a Azul Azul buscando que convenzan a Walter Montillo de quedarse

Un remezón de proporciones fue el que se vivió esta tarde en el Centro Deportivo Azul. Mientras el plantel de la Universidad de Chile trabaja con miras al “Clásico Universitario” de este domingo en el Estadio Nacional, tras la práctica Walter Montillo remeció hasta el último milímetro de concreto en La Cisterna.

El volante confirmó en ADN Deportes que no seguirá en la Universidad de Chile tras fin de año, cansado de esperar la decisión de Azul Azul para renovarle contrato: “me choca que no puedo estar esperando. Tengo una decisión tomada, es no renovar. Con el mayor de los respeto de la gente y de Hernán Caputto“, esgrimió.

“Les agradezco a todos los hinchas de la U, a los que han tenido respeto por mí y mi familia. Les pido disculpas por la decisión que tomé, es algo familiar. Si están dolidos les pido disculpas“, agregó el volante, lo que generó el rápido actuar de los fanáticos azules.

AUDIO | Montillo descartó retractarse de su decisión de no seguir en la U: “Estaría faltando en mi palabra”https://t.co/r2xsNQ7yp4 #LosTenores pic.twitter.com/8tMmF5X8Rs — Radio ADN (@adnradiochile) November 30, 2020

En ello, con el pasar de los minutos se supo de la organización universitaria: “Hinchas firmamos carta para Azul-Azul tras salida de Walter Montillo“, (LEER ACÁ) misiva escrita por un grupo de fanáticos universitarios quienes buscan que la concesionaria de la U revierta la decisión de la “ardilla”.

“El último 10 que rindió en la U antes de Montillo fue el propio Montillo hace una década. ¿No es ridículo, absurdo, torpe, poco deferente, decirle a nuestro Buque Insignia Walter Damián Montillo que debe ser evaluado, cuando todos sabemos la importancia deportiva y humana que hoy tiene dentro del plantel de la U?“, esgrimieron.

Insistieron en que “no perdemos aún la esperanza de que la dirigencia se retracte de su actitud indolente y poco comprometida y haga lo necesario para revertir su partida. Nos molesta, nos duele y nos incomoda que Walter Damián Montillo termine este campeonato y se vaya de la U”, sostuvieron.

“Lo decimos con convicción y con serenidad. De manera pacífica y con el propósito de que errores de esta naturaleza en la gestión se corrijan. Montillo es de la U, y debe seguir siendo azul. ¿Es tan difícil convencerse de que la U merece seguir contando con él como parte de nuestra institución?”, cerraron.

Puedes firmar y unirte a la petición, AQUÍ