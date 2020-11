Montillo tras anunciar su partida: Les pido disculpas a los hinchas, acá en Chile solo jugaría en la U

Walter Montillo, ídolo de Universidad de Chile conversó con Los Tenores y aseguró que no seguirá jugando en los azules durante la próxima temporada.

En conversación con ADN Deportes, el mediocampista aseguró que ha tenido mucha pena tras haber tomado la decisión. “Esto me tiene mal, necesitaba largarlo. Le empiezan a pegar a mi representante y esto no tiene nada que ver. intentaré seguir igual”.

Montillo recalcó que jugará a su máximo nivel durante todo lo que resta del torneo. “Trataré de hacerlo con el mayor compromiso. Quiero que sepan que disfruto cada momento con esta camiseta”.

Montillo solo tuvo palabras de agradecimiento para los hinchas azules. “Les agradezco a todos los hinchas de la U, a los que han tenido respeto por mí y mi familia. Les pido disculpas por la decisión que tomé, es algo familiar. Si están dolidos les pido disculpas”.

Sobre su futuro, el exSantos aseguró que no ha conversado con ningún club y por ahora no está en sus prioridades. “Hablaría mal de mí que estuviera pensando en jugar en otro lado. Hablare esta semana para ver qué sucede. De momento no ha llamado nadie, lo pensare con mi familia. Pero no es el momento para hablar de eso”.

Algo que sí tiene claro, es que no jugaría en otro club en el país. “Acá en Chile no. Yo me considero un hincha de la U y no lo haría. No lo necesito tampoco, acá en Chile solamente por la U”

El formado en San Lorenzo de Almagro aseguró que no quiere involucrar al nuevo técnico Rafael Dudamel por esta decisión. “No tuve el momento de hablar con el. tampoco de hablar el tema. yo sentí que si se lo comunicaba a él, era ponerle un palo a la rueda. Es un entrenador muy capacitado, que ojalá que nos haga jugar bien. pero lo quiero dejar afuera de esto. No quiero tener problemas con nadie”.