Goldberg le respondió a Montillo: “Lamentamos su decisión de salir, tratando de imponer, mal asesorado, tiempos que no corresponden”

El incendio está desatado en la Universidad de Chile. Tras varios días de declaraciones cruzadas, Walter Montillo confirmó en ADN Deportes que no seguirá en el Centro Deportivo Azul tras la larga espera de la decisión final de Azul Azul.

Las palabras del volante generaron repercusión inmediata entre los hinchas universitarios y durante la tarde este mismo lunes, desde la directiva laica salieron al paso de la decisión de Montillo.

En conversación con La Tercera, Rodrigo Goldberg le respondió al volante: “lamentamos la decisión de Walter Montillo de no renovar, pero hay que entender que el club tiene una forma establecida para llevar adelante las negociaciones con sus jugadores, son políticas de club definidas, aquí no se trata de personalizar en un jugador o en otro”, partió comentando.

Grupo de hinchas de la U firmaron carta dirigida a Azul Azul buscando que convenzan a Walter Montillo de quedarse https://t.co/S0aIXxv8DB pic.twitter.com/pzuX5XeUcF — Radio ADN (@adnradiochile) November 30, 2020

“Aquí se decidió hacer una evaluación de todo el plantel actual antes de conformar el plantel 2021 y eso corre para todos los futbolistas. Es una pena que Walter no lo entienda así“, agregó el exdelantero azul, hoy director deportivo de los universitarios.

Aclaró que “nadie en el club ha dicho o manifestado que Walter Montillo no estaba en los planes. Al contrario, esperábamos seguir contando con él. Lo de la evaluación es algo que comentó su representante a la prensa, no que haya salido de nosotros. Lamentamos su decisión de salir, tratando de imponer, mal asesorado, tiempos que no corresponden“, dijo.

“Que todos entiendan que la política de contrataciones y renovaciones es algo gradual y que el club va trabajando, en el tiempo. Son varios los jugadores que finalizan contrato a final de temporada y no podemos poner a uno por encima de otro en importancia“, complementó Goldberg.

Al cierre, aseveró que “todos los miembros del club son tremendamente importantes, y merecen nuestro respeto, análisis objetivo y preocupación”, finalizó.