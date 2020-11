Ruggeri explotó contra Boca Juniors por reintegrar a Sebastián Villa: “Con los cobardes que le pegan a las mujeres, no transo nada”

El histórico jugador de la selección Argentina, Óscar Ruggeri, se fue con todo en contra de Boca Juniors, luego de que el jugador colombiano Sebastián Villa, fuera reintegrado al plantel, a pesar de ser acusado por violencia de género.

Ante esta situación, Ruggeri criticó el accionar de los “Xeneizes”, y aseguró que no transa con “cobardes” que agreden a las mujeres. “Un día, la piba apareció con toda la cara lastimada, y después está todo igual, sigue todo como si nada, y no es así la vida”, señaló.

“Yo aplaudí cuando me dijeron que Boca había solucionado, y dije ‘muy bien’. Ahora digo muy mal. En ese aspecto, yo con los cobardes que le pegan a las mujeres, no transo nada, cero“, afirmó el exjugador.

“Y no es porque es Boca, del equipo que sea, el tipo que sea, el nombre que sea, no. Los cobardes que le pegan a las mujeres no. Estamos cansados de escuchar cosas que pasan todos los días con mujeres (…) y el fútbol, es el fútbol, dale para adelante, no pasa nada. No, estamos equivocados, tiene que ser para todos igual“, sentenció.

Recordemos que en abril de este año, la pareja de Villa denunció que el futbolista la maltrataba tanto física como psicológicamente durante los dos años que duró la relación.

En tanto, el colombiano fue titular en el triunfo de Boca Junior ante Newell’s Old Boys por 2-0 el pasado fin de semana, donde disputó 88 minutos de partido.