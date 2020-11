Campaña solidaria busca ir en ayuda de exkinesiologo de la “Roja” que padece ELA

El exkinesiologo de Universidad de Chile y de la selección de fútbol, Marcelo Valencia atraviesa un delicado momento de salud a raíz de una grave enfermedad.

En un sentido mensaje a través de su cuenta de Facebook, Valencia confesó que fue diagnosticado de Esclerosis Lateral Amiotrofica (ELA) hace tres años, lo que le ha traído diversas complicaciones en su día a día. “Es una enfermedad neurodegenerativa. Actualmente me alimento, a través de una gastrotomia y respiro a través de un ventilador mecánico”.

Dentro de su trayectoria, el exkinesiologo de la “Roja” destaca por haber participado en los cuerpos técnicos de Palestino, Universidad de Chile, la selección en el Mundial de Brasil 2014, Copa Davis, además de ser presidente del exclub Instituto Nacional que militó en la tercera división del fútbol.

A raíz de esta enfermad, Valencia detalló que uno de sus mayores problemas radica en lo económico con la deuda que le ha generado con la isapre. “La enfermedad, no me complica mucho, pero sí me complica la deuda con la isapre qué asciende a más de 20 millones de pesos”.

A raíz de esto, se inició una campaña solidaria que lo ha ayudado a recaudar la mitad del dinero adeudado. Sin embargo, la iniciativa se mantiene para ir en ayuda del kinesiologo y su familia.

¿Quieres aportar? Estos son los datos para aportar en esta iniciativa solidaria:

Marcelo Valencia

9.900.600-5

Banco de Chile

Cuenta Corriente

00-035-01342-07

marcelokine@hotmail.com