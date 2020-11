Fernando Zampedri y su futuro en la UC: “Me encantaría quedarme en Católica, pero no depende mucho de mí”

El delantero de Universidad Católica, Fernando Zampedri, se refirió a la heroica clasificación de los “Cruzados” a octavos de final de la Copa Sudamericana, y sobre su futuro en la precordillera.

En conversación con Los Tenores, el trasandino mostró su alegría por avanzar a la siguiente ronda del torneo continental, y aseguró que el rival los complicó al cambiar su estilo de juego. “Contento con la clasificación, por cómo se dio todo. Fue un partido duro, pero lo pudimos sacar adelante“, señaló.

“Sol de América nos demostró otra cosa respecto a lo que hizo en el primer partido, entonces por ahí te toma de sorpresa, y tienes que empezar a cambiar el esquema”, afirmó.

También comentó cómo se sentía tras volver a las canchas luego de una dura lesión que lo dejó marginado por todo un año. “Estoy tratando de seguir creciendo, ya que vengo de una lesión de nueve meses, y no es fácil para cualquier jugador volver al 100% después de nueve meses y a un nivel alto. Estoy trabajando día a día, las críticas las escucho, son consciente, pero no me enredo en eso y sigo trabajando”, indicó el delantero.

Asimismo, comentó el rendimiento de su compañero, Diego Buonanotte, donde afirmó que él “es un jugador con trayectoria y respondió como él lo sabe hacer (…) Él trabaja todos los días, es un jugador muy profesional y ayer tuvo su recompensa“.

Finalmente, tuvo palabras para su futuro en San Carlos de Apoquindo, donde reiteró que desea quedarse en la UC, pero no depende de él. “Estoy pensando solamente en seguir avanzando en Copa Sudamericana y en hacer un buen papel en el torneo local“, sostuvo.

“No tengo comunicación con la gente de Rosario Central por este tema, y con la gente de Católica tampoco. Por ahora yo sigo a préstamo y a fin de año seguramente tendré que retornar a Central. Obviamente me encantaría quedarme en Católica, pero no depende mucho de mí“, sentenció Zampedri.