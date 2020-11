Juan Fuentes tras su llegada a Universidad Católica: “Espero estar a la altura de lo que viene haciendo la institución”

El pasado miércoles se conoció a través de ADN que el volante chileno Juan Fuentes llegaría a Universidad Católica para reforzar al club con miras a la segunda ronda del Campeonato Nacional y a una posible clasificación en Copa Sudamericana.

Fue el propio jugador quien se refirió a su llegada a la precordillera, asegurando al sitio de los “Cruzados” que espera “estar a la altura de lo que ha hecho la UC institución”.

“Me lo tomo con mucha responsabilidad. Sé que el club viene haciendo las cosas muy bien en los últimos años, así que espero aportar mi granito de arena y dejar todo en los partidos, como siempre lo he hecho y lo he venido haciendo”, señaló.

“Espero sumar la mayor cantidad de minutos posibles y ganarme un lugar en el equipo, seguir afianzándome en mi carrera. Este paso que voy a tener en Chile lo estaba buscando, se me dio esta opción de venir a Católica y espero estar a la altura, responderle al plantel y al entrenador que confió en mí”, afirmó Fuentes.

Finalmente, el volante manifestó que “me llamaba mucho la atención la Universidad Católica por su juego e intensidad. Estoy muy ansioso de estar pronto entrenando con el plantel”.