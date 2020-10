Maximiliano Falcón confirmó que no hubo acuerdo por su pase: “No voy a ir a Colo Colo”

Pese a su manifiesto interés por venir, finalmente aquello no ocurrirá, por lo pronto. El uruguayo Maximiliano Falcón confirmó que no hubo acuerdo entre Colo Colo y Rentistas por su pase, por lo que no vendrá a Chile para defender la camiseta del “popular”.

El defensor aseguró que: “no llegaron a un acuerdo. Rentistas pidió un dinero, Colo Colo no cedió, por lo que no voy a ir, por lo menos a corto plazo”, comentó.

“La oferta que mandaron no fue del agrado. Si hay otra oferta obviamente iría, pero hasta la fecha no se concretó”, agregó el defensa “charrúa” de 23 años.