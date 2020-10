Augusto Barrios recibió consejos de Matías Rodríguez para ser el lateral derecho de Universidad de Chile: “Me dijo que me ve condiciones”

Este jueves, Universidad de Chile visitará a Deportes Antofagasta, duelo que está programado para las 16:00 horas en el estadio Calvo y Bascuñán.

Asistió a la conferencia de prensa previa al duelo contra los pumas, Augusto Barrios, quien afirmó que se tomó de buena manera ser titular en el partido pasado ante Deportes La Serena en desmedro de Matías Rodríguez. “Estaba preparado, sabía que podía reemplazar a Matías porque jugamos en el mismo puesto, me había entrenado muy bien la semana anterior y tenía la confianza del profesor y mis compañeros. Yo me tomo la responsabilidad de buena forma y sé lo que es estar aquí y la exigencia de vestir la camiseta azul, así que me siento preparado para la oportunidad que me toca enfrentar“.

Además, el futbolista aseguró que conversó con el capitán de los azules y recibió muchos consejos y palabras de aliento para asumir el puesto. “Me habló muchísimo durante la semana y previo al partido, me fue corrigiendo, me dijo que tuviera comunicación con los centrales y con el volante por mi orilla y que jugara relajado, me soltara y atreviera. Él me ve con condiciones y tenía que hacerlo relajado y demostrar que lo puedo hacer bien. En el entretiempo me corrigió algunos movimientos y me ayudó muchísimo”.

En este campeonato, Barrios ha jugado solamente 193 minutos. El jugador de la “U” confesó que se le cruzó por la cabeza salir a préstamo por la falta de oportunidades. “Siendo sincero lo pensé muchísimo, creo que pudo haber sido una buena alternativa por la edad que tengo y porque necesitaba agarrar ritmo, venía mucho tiempo sin jugar, mi primer partido de titular fue ante Huachipato en enero y antes de eso me había lesionado y llevaba diez meses sin jugar. Se me pasó por la cabeza, pero dije estoy donde yo quise estar, donde me había preparado y trabajado los años anteriores, porque mi sueño era triunfar en la U. Entonces dije tengo que pelearla, después quizás no pueda volver. Aquí estoy dándole cara y espero seguir en la posición”.

Finalmente, el ex Deportes Antofagasta resaltó la importancia de ganar ante su exequipo para seguir peleando el campeonato. “Nuestro objetivo es salir campeón, si dejamos escapar estos tres puntos se alejan. Nosotros queremos estar arriba pisando los talones a los que están peleando la punta. Este es un desafío como plantel, como institución. Nuestra exigencia es estar arriba porque somos Universidad de Chile, nos jugamos muchísimo y queremos ir por los tres puntos. Sabemos que Deportes Antofagasta juega muy bien, que estamos en la misma posición, pero nosotros somos la U y tenemos plantel para ganarle“, sentenció.