Finalista de Roland Garros: La emotiva razón por la que Alexa Guarachi no habla español

Alexa Guarachi ha hecho historia durante estos días al transformarse en la primera finalista en dobles para nuestro país en un Grand Slam desde 1982, además de ser la primera jugadora nacional en llegar a una definición en alguno de los cuatro “grandes” en 83 años tras la mítica Anita Lizana.

Una de las cosas que ha llamado la atención para el gran público que comienza a conocer a la “Gringa” es que no habla español. Y eso tiene un motivo muy especial. “Su hermano mayor, por un año, tiene síndrome de Down. Familiarmente. tomamos una decisión como familia que solo se iba a hablar inglés porque no queríamos confundirlo. La parte que a él le ha costado más es la del lenguaje y tuvimos que tomar la determinación para ayudarlo. Ha sido una motivación tremenda para ella, para entender que para todos no es tan fácil la vida“, explicó su padre, Fernando Guarachi, en conversación con ADN TOP KIA.

El poco conocimiento del idioma nativo de su padre no implica que todo lo vinculado a nuestro país le sea ajeno, aclaran en su entorno familiar. “Mi padre tenía 12 hermanos y mi madre tenía 8, así que tengo como 80 primos en Chile y siempre hemos tenido una relación muy especial. Tuvimos a dos de mis sobrinos, mellizos, alojando en Estados Unidos y fueron casi hermanos con Alexa. Mucha gente cree que ni siquiera ha estado en Chile pero ella jugó muchos torneos juniors allá, a los 15 y 16 años. El vínculo con Chile es muy grande, aunque no haya crecido allí“, profundizó un orgulloso padre, quien explicó cómo Alexa se fue enamorando del tenis.

“Aprendió a caminar en una cancha dura. Comenzó de chiquitita. Empezó a entrenar con mi mujer, que también juega tenis y a un buen nivel. Después, como yo soy más técnico, traté de asegurarme que hiciera los golpes bien en un principio. Siempre fue fanática del deporte. A los 14 años fue campeona juvenil de Estados Unidos y ahí ya se proyectaba que iba a ser muy buena, por su forma de pelear los partidos. Sin embargo, en la USTA la vieron como una más por aquel entonces, nos dimos cuenta que iba a ser una cuesta alta y que mejor jugase por Chile“, señaló Fernando Guarachi, quien observa los partidos de su hija desde Estados Unidos por las restricciones de desplazamiento.

“Esto ha ido creciendo de a poco. Cada paso nos ha ido preparando para el próximo, pero nada como esto: la final en Roland Garros, que es tan especial para los latinoamericanos. No estaba relajado tras haber perdido el segundo set, pero en el tercero estaban de punta. De repente subíamos, después bajábamos. Le tengo mucha confianza a Alexa. Siempre remonta muy bien, no termina de competir. Y cuando se enoja es súper peligrosa“, resumió el progenitor de Alexa Guarachi, ilusionado con lo que pueda hacer su hija el domingo.

“Significa muchas cosas esta final: ver el trabajo que ella ha hecho, lo que ha pasado para llegar a esta final, lesiones, cosas que fueron diferentes. Y al mismo tiempo pensar en la final que podía darnos a todos los fanáticos del tenis en Chile. Cuando pasa todo eso, ahí es donde se ve el alma, el corazón y la determinación de querer hacer las cosas bien“, sentenció Fernando Guarachi.

Alexa, junto a la norteamericana Desirae Krawczyk, se medirán a la segunda mejor pareja del cuadro, compuesta por la húngara Timea Babo y la francesa Kristina Mladenovic.