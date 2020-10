Exfutbolistas chilenos saludaron a Vicente Cantatore en su cumpleaños número 85

Con información de Alberto Jesús López.

En el contexto del cumpleaños 85 de Vicente Cantatore, varios exfutbolistas chilenos que fueron dirigidos por él, quisieron enviarle un sentido saludo al exentrenador por medio de ADN Deportes.

Actualmente, Vicente reside en España y padece un Alzheimer que lo tiene aquejado de salud.

LOS AFECTUOSOS SALUDOS PARA VICENTE CANTATORE

Juan Carlos Letelier (Exseleccionado chileno y que actualmente administra el Estadio Municipal de La Pintana)

Yo también me quiero sumar a saludar a una gran persona o recordar a una gran persona como Vicente Cantatore que cumple 85 años, la verdad para todos nosotros o los que estuvimos con él creo que fue un técnico que nos enseñó mucho, un técnico que fue ganador siempre a parte de ser y haber sido un excelente futbolista y que estuvo en el club de mis amores como Santiago Wanderers él tuvo siempre éxito y es por eso que lo estamos recordando , tengo grandes momentos con él creo que fue la mejor decisión que tomé en irme a Cobreloa ya que tuve una muy grata conversación con él sin conocerlo y me llevó a Cobreloa donde estuve seis años donde tuve años muy lindos como deportista y también como persona ya que él nos enseñó tanto en lo deportivo y como ser una muy buena persona , se le recuerda con cariño, sabemos que está pasando por momentos difíciles, sabemos que está con una enfermedad que a todos nos amarga pero estamos contentos porque está bien , está con su hijo en España y eso nos deja muy tranquilo, vayan los saludos y cariños para él que soy un agradecido de don Vicente Cantatore por todo lo que me enseñó y me hizo sentir que soy importante en él fútbol, que fui importante en el fútbol y que hasta el día de hoy recuerdo sus palabras.

Roberto El Cóndor Rojas (Exseleccionado chileno y que actualmente reside en Brasil)

Don Vicente espero que se encuentre bien de salud junto a su familia le mando un abrazo no solamente mío sino de mi esposa también y toda mi familia ,tuvimos la posibilidad de conocernos en un partido contra México en Santiago , yo tuve el privilegio de conocerlo como hombre y como profesional y ese es uno de los mayores recuerdos que yo tengo en mi carrera deportiva trabajar con un gran hombre como es usted y un gran profesional, un abrazo mío en su cumpleaños y cuídese para que en un futuro nos veamos y estemos disfrutando juntos nuevamente como en el pasado lo hicimos en el fútbol que tanto amamos así que un abrazo a usted en su cumpleaños.

Jorge Aravena (Exseleccionado chileno y actual DT de Deportes Puerto Montt)

Opinar sobre don Vicente Cantatore es opinar sobre un tremendo personaje del fútbol yo tengo un par de experiencias muy interesantes con él, la primera en el único partido en el cual fue entrenador de la selección chilena en un mes de septiembre por allá por el año 84 él me designó el capitán del equipo y así estuve por varios años y luego de esa experiencia tuve la otra que fue ser dirigido por él un año completo en el Real Valladolid de España un equipo chiquito que logramos hacerlo partícipe importante del campeonato español. Un caballero, un gentleman, un maestro del fútbol un hombre del cual recogí muchas muy buenas enseñanzas para la profesión que hoy día estoy ejerciendo sobre todo el trato y el respeto que él tenia por el futbolista así que don Vicente feliz cumpleaños, disfrútelo, páselo bien, se lo merece y desde acá desde Puerto Montt le mando un abrazo muy fraterno, muy cordial y que sea muy feliz.

Víctor Merello (Exseleccionado chileno y que actualmente se dedica a las escuelas de fútbol en San Pedro de la Paz)

Vicente con gran emoción te envío un gran saludo en estos 85 años de vida, un recuerdo muy grande en todas las etapas que viví en mi vida como futbolista, creo que el respaldo grande que tu me diste se merece mucho para una gran persona, para un gran técnico que siempre me dio lo mejor, con mucho cariño y satisfacción creo decir que le hiciste un bien y muy bien al fútbol chileno y en especial a la zona del norte de los años ochenta en Cobreloa, un abrazo grandote de quien te quiere Víctor Merello.