“Caco” Villalta y la crisis de Colo-Colo: “Espina la ha sacado barata, Mosa es un dirigente de camarín”

A sus 75 años, Juan Carlos “Caco” Villalta convirtió su refugio de vacaciones en su primer hogar. Junto a su esposa Gloria decidió dejar el ruido santiaguino a cambio del silencio y tranquilidad de la zona. Encabezar el municipio también le atrae: “Conozco el paño público”, dice confiado en ser electo.

El comentarista recordó anécdotas de su vida periodística junto a Aldo Schiappacasse en una nueva edición de “Los Tenores Puertas Adentro”, incluida la querella que presentó contra el entrenador Fernando Riera por injurias y calumnias.

Villalta confesó también que el ejercicio actual de la profesión no le llena, entre otras cosas por la nutrida presencia de ex futbolistas en programas de televisión: “Tengo un malestar grande con los que no defienden el ejercicio del periodista. Para entrenar hay que hacer el curso de iniciadores y para arbitrar el de árbitro. En cambio en periodismo desenfrenadamente les abrimos las puertas. Tienen problemas de ignorancia, de lenguaje, hay incluso analfabetos. El otro día vi uno feliz cuando decía garabatos y decía que eran analfabetos. Los estudiantes hacen un esfuerzo, les cobran caro 5 años, que es un exceso; sus padres gastan plata y se endeudan para que tengan un título, y finalmente el cargo lo ocupan personas que no son periodistas (…). Cuando no hay periodismo se llena de conflictos de intereses. Hoy veo al tesorero del Sifup en CDF, a (Juvenal) Olmos haciendo entrevistas…Es inaceptable”.

Villalta critica además el proceso de venta de acciones que vivió Azul Azul durante la semana, tanto por quienes postularon a la compra, como por las implicancias sobre un club histórico y su raíz universitaria. A Blanco y Negro le dedicó menciones aparte: “Es inaceptable que esté Gualberto Jara de entrenador de Colo Colo. Es fome, abúlico (…). Marcelo Espina la ha sacado barata, Aníbal Mosa es un dirigente de camarín y Harold Mayne Nicholls un dirigente itinerante: es de Antofagasta, estuvo en la Católica, en la FIFA, en Colo Colo, quiso estar en la “U”…No tiene pertenencia, identidad“, apuntó.

Sobre otras aristas del fútbol chileno, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2017 alabó el juego de Curicó y la propuesta técnica tanto de Ronald Fuentes (Unión Española) como de Miguel Ramírez (Wanderers). Distinto opina del seleccionador nacional Reinaldo Rueda: “No me gusta porque juega como los colombianos, y uno sabe q en una instancia decisiva los colombianos van a aflojar. Busca a (Sebastián) Soto en Estados Unidos, otro cabro tras 2 años de pruebas. Ese trabajo de ubicar ‘hijos de madre chilena’ mejor lo hace un canciller. Sus microciclos son ridículos, absurdos, no sirven para nada, menos si les da permiso para no ir a los jugadores de Colo Colo, Universidad Católica y Unión Española. Se le unió pandemia, es cierto, pero él no ha entregado nada. El manejo que tuvo con Claudio Bravo fue pésimo (…) El manejo de todo, de disciplina. En lo futbolístico poco aporte también”.