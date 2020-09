Pablo Contreras y su sueño: Si trabajo en Colo-Colo, recomendaré enseguida a Cristiano Ronaldo

En un nuevo capítulo de “Grítalo América” por ADN, el web show deportivo de Alberto Jesús López, conversó con el exdefensor de Colo Colo y de “La Roja”, Pablo Contreras.

El exfutbolista se refirió al complejo momento que atraviesa Colo Colo, asegurando que “las complejidades deportivas son cíclicas y en este momento la está pasando el club. No me atrevo a dar un diagnóstico certero, únicamente nosotros como fanáticos tenemos que seguir apoyando” señaló.

Además entregó todo su apoyo al actual entrenador de los “albos”, Gualberto Jara. “Apoyo completamente lo que está haciendo Gualberto Jara. No le está resultando de la mejor manera, principalmente en términos de resultados, que es lo que más exige la gente (…) Hay que tener confianza plena, seguir confiando que esto se puede revertir“, aseguró el exjugador.

También habló de su amistad con Cristiano Ronaldo, asegurando que el Portugués es fanático del fútbol sudamericano, y no descartó gestionar su llegada a Colo Colo si es que llega a trabajar en el club.

“La última vez, en el 2015, cuando me fui a estudiar a España, tuve la posibilidad de compartir con él en Valdebebas. Estuve con él y con mi hijo Vicente, y siempre hago de manifiesto la relación que tengo yo con el club, con el sentir, admiro mucho y soy un fanático de Colo Colo“, indicó.

“(Cristiano Ronaldo) Es ultra hincha del fútbol sudamericano, le encanta y le gustaría jugar en Sudamérica. Si en algún momento tengo la posibilidad de trabajar en Colo Colo, ojalá dios quiera, si lo tengo que recomendar, lo recomiendo enseguida, para que una de las primeras opciones que tenga Cristiano sea jugar en Chile y que sea en Colo Colo”, sentenció Contreras.

