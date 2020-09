La indecisión de Carlos Heller: “No me da confianza vender la U a alguien que no conozco”

Azul Azul, de la mano de Carlos Heller, vive horas cruciales. El máximo accionista de la concesionaria que rige los destinos del cuadro laico insiste en sus dudas respecto a vender su participación en la empresa.

En conversación con La Tercera, Heller comentó que: “no voy a vender si no conozco al comprador. No me da confianza vender la U a alguien que no conozco“, aseveró, pero sin descartar la operación: “lo sigo meditando; tengo hasta el viernes para tomar una decisión“.

Según información del citado medio, Redwood Capital, encargada de la negociación, tiene plazo hasta el viernes para que Heller decida, o no, la venta de 28 millones de acciones de la concesionaria.

“Sabemos que Carlos no venderá sus acciones a cualquier persona que no se identifique plenamente con los valores del Club. El club y la universidad comparten los mismos valores y eso lo tenemos bien claro”, comentó Andrés Weintraub uno de los directores que representan a la casa de estudios.

Complementó con que: “hay una insignia y una historia que respetar. Esperamos que los nuevos accionistas, si llegan, sean tan hinchas como Carlos y que su único fin sea potenciar más a la U “, cerró.