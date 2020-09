La sentida confesión de Branco Ampuero tras la victoria de Antofagasta ante Unión: “Fui el único positivo por coronavirus del plantel”

Luego de la victoria de Deportes Antofagasta por 2-0 sobre Unión Española, el jugador del conjunto nortino, Branco Ampuero, realizó una sentida confesión en conversación con el CDF.

“Estuve 15 o 16 días aislado en mi departamento, fui el único positivo por coronavirus del plantel. No quería ser ese tipo de jugador que publica en redes sociales para recibir el apoyo“, comenzó diciendo el zaguero.

En esa línea, añadió: “Lo mantuve en silencio y discreto. Quise mantener el respeto por las personas que no se han podido recuperar. Hay mucha gente que no se pudo recuperar y perdió la vida. Agradecido de no haber tenido síntomas, al igual que mi pareja”.

Pese a lo anterior, el futbolista se mostró contento tras la victoria ante uno de los punteros del Campeonato Nacional.