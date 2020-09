¡Escándalo!: Inglaterra expulsa a Foden y Greenwood por llevar mujeres al hotel

La Selección de Inglaterra se vio envuelta en una polémica. Luego de la victoria ante la escuadra de Islandia por la Europa Nations League, Phil Foden y Mason Greenwood fueron expulsados del equipo.

Según informó Daily Mail, los futbolistas del Manchester City y del United no aparecieron en el entrenamiento de este lunes, luego de cometer un grave acto de indisciplina al ingresar mujeres al hotel de concentración, pese a las estrictas medidas sanitarias.

El medio inglés enfatiza que fueron descubiertos gracias a videos y fotos en Snapchat de los jugadores.

El entrenador de Inglaterra, Gareth Southgate, confirmó que los futbolistas no estarán para el duelo contra Dinamarca.“Desafortunadamente, esta mañana llamó mi atención que dos chicos han roto el protocolo contra el coronavirus, por lo que decidimos rápidamente que no podían tener contacto con el equipo. No podrán viajar ni entrenar y según el procedimiento, ahora tienen que volver a Inglaterra de forma individual. Han sido ingenuos… reconozco su edad, pero el mundo entero está lidiando contra esta pandemia”, sentenció.

Este martes, la selección inglesa enfrentará al elenco danés a las 15:45 horas por la Europa Nations League.