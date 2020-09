Leonardo Rodríguez y la mala racha de la U por superclásicos: “Nada de esto va a ser eternamente”

Leonardo Rodríguez, ídolo de Universidad de Chile analizó la previa del superclásico del fútbol nacional ante Colo-Colo por el torneo.

En conversación con “Los Tenores” recordó sus partidos jugados frente a los albos en su época como jugador. “El recuerdo que tengo de los clásicos son lindos. Tuve la suerte de ganar dos veces en el Monumental, también en el campeonato del 95 y 96. Los clásicos fueron partidos muy entretenidos y al límite. Cada partido era una final”.

Por otro lado, analizó el rendimiento de Walter Montillo, quien está llamado a ser figura para este encuentro. “Si está en un buen nivel o enchufado, le puede dar fútbol al equipo y cambio de ritmo. Cuando un entrenador forma un equipo en base al jugador, se espera que le entregue fantasía y fútbol vertical. Ojalá que esté en una buena tarde”.

Sobre la mala racha que ha atravesado la “U” en el torneo nacional ante el “cacique”, Rodríguez no logra encontrar una razón. “No tengo una explicación para el tema. Ha perdido clásicos en tiempos de descuentos, partidos que estaban cerrados. Me parece que nadie la tiene. No es porque ganen o pierden son los mismos jugadores, hay un cambio de plantel. Los equipos grandes tienen ciclos. Nada de esto va a ser eternamente”.