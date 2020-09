Gonzalo Fierro de cansó del “pollo” Véliz: “Un colocolino que ama a su club lo ama toda la vida, no sólo cuando gana y juega bien”

View this post on Instagram

Un Colocolino que ama su club, lo ama toda la vida, no solo cuando gana y juega bien. Años y años escuchando a este Señor hablando mal de los jugadores cada vez q se pierde, cuando se gana no sale en ningún lado, espero como todo hincha que esté clásico se gane y se pueda celebrar nuevamente. Ganes o pierdas , seguiremos apoyando siempre , 🤟🤟