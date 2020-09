Seguidores de Alexis Sánchez llenan de insultos a su ex por “cambiarlo” por Marco Ferri

Una particular reacción tuvieron los seguidores de Alexis Sánchez con la ex del delantero del Inter, Anna Modler, después de que la modelo se fotografiara con su nueva pareja, el ex chico reality Marco Ferri.

A las pocas horas de conocerse la relación entre la modelo y el italiano, los fans del chileno le bombardearon el Instagram a Modler, llenándola de insultos.

“No seas care raja, borra la foto con los perros de Alexis”, “fresca!!” “borrala al toque”, “no eres digna de tener una foto con estas dos obras de Dios bórrala altiro, nadie se burla del maravilla”, fueron algunas de las reacciones.

Pese a las publicaciones, la modelo sigue teniendo esas fotos en su red social.