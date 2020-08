De París a Londres: Chelsea oficializó la llegada del defensa brasileño Thiago Silva

Sorpresiva fue la noticia hace unos meses sobre la no renovación del defensa brasileño y capitán del París Saint Germain, Thiago Silva con el conjunto francés, a pesar de que estos mostrarán la intención de seguir contando por un año más con el jugador tras la final de la Champions League.

No obstante, el brasileño decidió salir del PSG y durante este viernes fue anunciado como la nueva contratación del Chelsea de Inglaterra.

“Estoy muy feliz de unirme al Chelsea. Estoy encantado de ser parte del emocionante equipo de Frank Lampard para la próxima temporada y estoy aquí para luchar por los honores. Hasta pronto, fanáticos del Chelsea, espero jugar en Stamford Bridge muy pronto”, señaló el defensor.

Silva llega a la tiene “Blue” por una temporada, y se suma a las incorporaciones de Ben Chilwell y Malang Sarr.

Paris ⇢ The Pride of London! 💙@TSilva3 has arrived! #OhhThiagoSilva pic.twitter.com/ssO5ZlA4Dw

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 28, 2020