Pablo Contreras: “Cristiano Ronaldo me dijo que aprendió a patear tiros libres gracias a Rodrigo Tello”

Hace muchos años atrás Pablo Contreras formó un gran lazo con Cristiano Ronaldo en el Sporting de Lisboa, cuando el astro portugués solo tenía 17 años y aún no se convertía en uno de los mejores jugadores del mundo.

Al respecto, el exseleccionado chileno sostuvo en Las Últimas Noticias que “hicimos lazos porque ambos teníamos a Jorge Mendes como representante y todos los lunes teníamos asados en su casa con piscina. Compartía mucho con Cristiano, con Quaresma, con Rodrigo Tello. Yo tenía 23 años. Esa temporada fue grandiosa”.

En esa línea, añadió al medio: “Yo lo pasaba a buscar en auto, porque él tenía un Mercedes, pero por edad no podía manejarlo. Y nos íbamos conversando. Cristiano me hacía llegar una hora antes para entrenarse solo. Me decía que iba a ser el mejor jugador del mundo y tras la práctica seguía entrenando una hora más”.

“Yo marqué a Cristiano porque, cuando estuve lesionado como cuatro partidos, perdimos y empatamos, pero no porque yo estuviera fuera. Pasó que el técnico (Laszlo Boloni) hablaba en francés y yo le entendía un poco, pero tenía un traductor que no decía lo mismo“, agregó.

¿Qué decía? “El mister decía ‘jugamos demasiado mal’ y el traductor ‘no jugamos bien'”, aseguró.

Finalmente, Contreras indicó: “Cristiano me dijo que aprendió a patear tiros libres gracias a Rodrigo Tello, decía que tenía una zurda increíble”.