CSD Escondida exige que se le reconozcan los derechos de formación por Ángelo Araos

Este semestre, Ángelo Araos ha recuperado la confianza en su juego en Corinthians, donde anotó su primer gol ante Atlético Mineiro, el pasado 12 de agosto.

Actualmente, hay una disputa por los derechos de formación deportiva por el futbolista del Timao.

En 2018, el jugador dejó Universidad de Chile y se fue al fútbol brasileño, donde el Sport Club Corinthians Paulista adquirió los derechos federativos del jugador en 5 millones de dólares.

Cuando se producen traspasos internacionales, los futbolistas deben pagar por los derechos de formación a los clubes que lo tuvieron entre los 12 hasta los 23 años, todos estos equipos están dentro de lo que se llama pasaporte deportivo y se dividen el 5% de la transferencia.

Por esta razón, el Club Social y Deportivo Escondida inició los trámites para exigir el cobro de los derechos de formación deportiva del jugador, a través del Mecanismo de Solidaridad en FIFA, sin embargo se encontraron con la sorpresa que ellos no aparecen en el pasaporte deportivo del futbolista.

El club amateur ha presentado diferentes documentos para probar que Ángelo Araos participó por este equipo en torneos oficiales amateurs a nivel local y regional, entre los años 2012 y 2015. Sin embargo, durante ese período de tiempo aparece en Deportes Antofagasta.

La Asociación de Fútbol de Antofagasta (AFA) ha presentado una denuncia ante la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile, donde indican que hay un doble registro de Ángelo Araos, dado que se permite que los futbolistas puedan jugar y establecer una relación con los clubes del fútbol joven profesional, aún cuando estos ya tienen un genuino registro en la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA). Esta situación va en contra de las normas reglamentarias de la FIFA.

El abogado deportivo y Presidente de la Asociación de Fútbol de Antofagasta (AFA), Eduardo Romero, en conversación con ADN Deportes, contó en profundidad la problemática con Ángelo Araos.”La ANFP y la Federación de Fútbol de Chile son los que han tolerado el hecho que existan dos registros deportivos, que el futbolista tenga una formación a nivel amateur y que luego cuando es traspasado a las series de fútbol joven no lo hagan del punto de vista reglamentario. El jugador es inscrito en la otra asociación, manteniendo ambos registros y cuando aparecen estos temas de derechos de participación en la carrera deportiva del jugador, lógicamente tiene dos pasaportes y ahí se produce el problema”.

Además, el dirigente explicó por qué es tan importante poner atención a esta situación de doble registro.”Es antirreglamentario y está dentro de la normativa que suscribe nuestra Federación de Fútbol de Chile. No se puede establecer una historia fidedigna respecto de cuáles son los clubes en los que descansa la carrera del deportista y como consecuencia están estos tipos de derechos en cuanto al cobro por formación y al mecanismo por solidaridad que lógicamente son apetecidos por los clubes para poder solventar las necesidades que estos tienen para poder seguir formando futbolistas y personas. Es por eso que se hace necesario que exista un sistema de registro unificado”.

Romero afirmó que esta situación no es aislada y que pasa muy a menudo en el fútbol amateur.”Por desconocimiento y falta de asesoría jurídica deportiva, los clubes amateurs no pueden ejercer sus derechos con respecto a esta situación. Es recurrente y lamentablemente la Federación y la ANFP lo han dejado ocurrir. Hay que obligar que la Federación que reconozca los derechos de los clubes amateurs para poder efectuar los cobros que por derecho les corresponden”.

Finalmente, el Presidente de la AFA aseguró que de no haber una solución pronto, no descartan ir a la FIFA. “Nos dijeron que esta semana vía remota habría una reunión de Directorio de la Federación de Fútbol de Chile y a partir de ahí se iba a tomar una decisión definitiva, esperemos que sea positiva. Independiente de lo que puedan decir, existiría la posibilidad de hacerlo directamente en FIFA para hacer el cobro de los derechos que le asisten a Escondida y desde el punto de vista civil y penal buscar la responsabilidad que le cabe a las personas individuales y a nivel corporativo por la no inclusión en el pasaporte, lo que perturba, infringe y amenaza el derecho que le asiste al CSD Escondida”, sentenció.

Desde la Federación de Fútbol de Chile aseguraron a ADN que aún no tienen pactada la fecha para una próxima reunión de directorio, pero es una situación necesaria de investigar.

Aquí puedes revisar los antecedentes que entrega el CSD Escondida, entre los que destacan registros oficiales de las asociaciones locales y regionales de fútbol, planillas de dichos torneos, fotografías participando y vistiendo la indumentaria deportiva del club, e incluso una autorización de la madre para que a sus 15 años pudiera debutar en la categoría adulto y las remesas de pago de los derechos federativos una vez transferido al Club de Deportes Antofagasta SADP en el año 2015.

Documentos Oficiales y Fotos Caso Angelo Araos by deportes adn on Scribd