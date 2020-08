Jugador de Huachipato que es compañero de Alphonso Davies: “Me pongo muy orgulloso de saber que voy a marcarlo en la selección”

El lateral de Huachipato, Juan Córdova, celebró de manera especial la victoria del Bayern Múnich que significó la obtención de su sexta Champions League, porque en el equipo alemán juega su compañero de la Selección de Canadá, Alphonso Davies.

El futbolista acerero, en conversación con ADN Deportes, comentó sus sensaciones al ver al futbolista canadiense de origen liberiano y nacido en Ghana levantar la copa. “He compartido varias veces con él en todas las nominaciones en las selecciones. Estoy muy contento y muy orgulloso por Alphonso que está siendo campeón y levantó la Orejona. Están todos en el grupo de Whatsapp felicitándolo”, comenzó diciendo.

“Lo veo casi como un hincha, ¡Imagínate! Ver a un compañero que cuando me llaman a la selección, que comparto con él, me cambio en el mismo camarín, jugamos ping pong, play station y hemos jugado varios partidos, que está al nivel de unos animales como Robert Lewandoski y que juega una final de Champions para mí me vuelve loco”, afirmó el jugador de Huachipato.

Además, Córdova afirmó que siempre le toca enfrentarlo en la cancha en las prácticas por la selección canadiense.”Llegó a los cinco años a Canadá y salió de las inferiores del Vacouver. En la selección juega de extremo izquierdo, cuando viajo a allá me toca marcarlo en todos los entrenamientos, tiene una velocidad tremenda, tengo que aplicarme para no darle espacio, porque sino te mata”.

Finalmente, el futbolista afirmó que tener un compañero de este nivel lo hará crecer y aumentar su nivel. “Me pongo muy orgulloso de saber que cuando me llamen a la selección voy a marcarlo a él, imagínate marcar a un jugador del Bayern, un jugador de la élite, tengo que marcarlo y marcarlo bien porque me ilusiona a mí, porque siento que puedo estar para más y subir el nivel”, sentenció.