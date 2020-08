Luis Del Pino Mago y el Superclásico: Un jugador siempre lo va a tener mente y querrá ganar

El zaguero de la Universidad de Chile Luis Del Pino Mago ya palpita el reinicio del campeonato y cree que llegan en buenas condiciones ahora que la competencia vuelve.

En conversación con Cristián Alejandro Cavieres para ADN Deportes, el venezolano dijo tener “muy buenas sensaciones del equipo, la idea está bastante clara y ahora hay que ir a ejecutarlo al campo. Nos sirvió este tiempo para ir entendiendo más la idea del profe”, sostuvo el zurdo.

En relación a los partidos que vienen, hay mucha esperanza de cara a esos duelos y que les permitirá mantener vivo el objetivo de esta temporada, “me ilusiona mucho ser campeón”, reconoció Del Pino. Primero Palestino y luego recibir en el Estadio Nacional a Colo Colo.

Consultado sobre este compromiso y que muchos de sus compañeros dicen ir paso a paso antes de pensar en el archirrival, el “14” de los azules sostuvo que “es un partido especial, queríamos estar con nuestra gente y si bien por ahora no trabajamos en ese duelo, como jugador siempre lo vas a tener en mente y querer ganar”.

Pero antes de aquello, el rival es un viejo conocido para el defensor, Palestino a quien aprovechó de saludar por su reciente centenario y si de convertir un gol el fin de semana lo festejará o no, Del Pino Mago comentó entre risas que “no lo celebraría, pero no se, a veces se me sale la cadena. En frío no lo celebraría, pero quizás se me olvida dentro del juego”.

También tuvo palabras para las polémicas de su compatriota Yeferson Soteldo con hinchas azules en redes sociales, el jugador enfatizó que “Yeferson es un personaje y creo que tiene mucho que agradecerle a la U. Quizás hay jugadores que les cuesta más soportar las críticas y es difícil leer a gente que te puede insultar sin conocerte y por eso se tiende a discutir con ellos”.

Finalmente, con ilusión y emoción dijo que sería un sueño clasificar al Mundial con Venezuela y que está complejo que las clasificatorias puedan arrancar este 2020, producto del coronavirus.