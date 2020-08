Matías Dituro: “Universidad Católica se merece ganar una copa internacional”

A sus 33 años, Matías Dituro ya cuenta las horas para el regreso del fútbol chileno, programado para la próxima semana. El arquero de Universidad Católica, mate en mano, analizó en “Grítalo América”, junto a Alberto Jesús López, la reanudación del torneo nacional.

“Estamos muy contentos de ya tener una fecha para el regreso del torneo. Cambió el ánimo totalmente. Hicimos una mini pretemporada en la que hemos tenido muy pocas lesiones”, planteó Dituro, quien tuvo palabras para la gran baja que han tenido los cruzados durante este período: su competidor por el arco de la UC, Cristopher Toselli, quien sufrió la meniscectomía parcial del menisco externo de su rodilla derecha a fines de julio.

“Hablé con él tras la operación. Son cosas que suceden en el fútbol. Ya está pensando en la recuperación. Se le va a hacer más sencillo ya que puede viajar a la clínica a rehabilitarse y no estar en la casa haciendo los trabajos solo. Cuando sintió la molestia en la rodilla pensamos que no era nada grave y fue un golpe duro. Ojalá lo tengamos de vuelta lo más pronto posible“, sostuvo el ex portero del Bolívar.

En la conversación, valoró el trabajo que han desarrollado con el técnico Ariel Holan durante estos meses de inactividad. “Holan me ha ayudado un montón en el juego con los pies, que me encanta. Ha hecho una estructura para que todos tengamos oportunidades de pase y eso es importante para el arquero. Que un arquero juegue bien con los pies depende 100% de los compañeros. Nos sienta muy bien su metodología porque tenemos jugadores de muy buen pie. Ahora tenemos ese plus que el equipo necesitaba y nos sentimos muy cómodos con él”, manifestó.

La UC reanudará la acción como sólido líder del campeonato, aunque Dituro no se confía. “Falta mucho todavía. Nos mantenemos ahí arriba, pero tenemos que trabajar y competir con nosotros mismos y ser mejor cada día. Hay que jugar todos los partidos de la misma forma. Decirte hoy un equipo que pueda pelearnos, no lo sé. Ojalá llegar a fin de año con la esperanza de seguir arriba”, afirmó el arquero.

“Mi meta inmediata es ganar el tricampeonato con Católica y quedar en la historia del club, algo que nunca ha conseguido. Uno se ilusiona con muchas cosas, pero el presente es lo más importante”, expresó el trasandino, quien expresó un deseo aún mayor.

“Ganar una copa internacional. Sería ponerle la frutilla al postre hacerlo con Universidad Católica. La institución se lo merece“, aseguró un ilusionado Dituro, aunque reconoció que la labor en la Copa Libertadores está cuesta arriba una vez que regrese, considerando las dos derrotas que sufrieron en lo que se alcanzó a jugar de la fase de grupos.

“Hay que ser realista, va a ser muy duro. Tenemos dos partidos de local en los que tenemos que ganar los 6 puntos y después ir a ganar de visitante. Todavía hay esperanza“, sentenció quien diera el salto en el fútbol chileno defendiendo los colores de Antofagasta.

Amplia experiencia en el fútbol chileno que le permite evaluar el futuro del arco en la selección. “Hay muchos chicos que pueden suceder a Bravo en el futuro. Cuando tenga más tiempo jugando en Colo Colo, Bryan Cortés va a dar el salto. Gabriel Castellón me gusta mucho. Hay mucho potencial también en las inferiores de la UC, no me puedo descuidar. Chile tiene para cubrir el puesto tranquilamente, también con Gabriel Arias ahora, que está en una edad ideal para jugar“, cerró el “1” de la UC.

