“Mi corazón es de Palestino”: Óscar Fabbiani declaró su amor en el centenario del cuadro árabe

Óscar Fabbiani, ídolo de Palestino conversó con Los Tenores en el marco del aniversario del cuadro árabe.

En diálogo con ADN Deportes, el trasandino reconoció sus cualidades futbolísticas. “Yo siempre fui goleador. No había caso, no quería venderme. Gracias a Dios se fue y pude obtener mi pase”.

Incluso confesó que le gustaba retrasarse en la cancha para tener más chances. “Yo no era un nueve típico, jugué mucho tiempo de diez u ocho. Eso me ayudó muchísimo. Nunca estuve a lo laucha, siempre aparecía. Me encantaba jugar desde atrás y tenía mucha movilidad”.

Sobre sus mejores compañeros en ataque, Fabbiani no tuvo dudas. “Con el “Keko” Messen y Manolito Rojas. Era extraordinario, una cosa increíble. Con la pelota en los pies eran extraordinarios”.

El goleador confesó que se emociona muchísimo hasta el día de hoy cuando recibe mensajes de los hinchas. “Fui campeón, goleador, pero siempre estuvo lo otro. La gente me llama, me escuchan hasta el día de hoy. Son cosas que llegan de alegría. Estas cosas que se acuerden hacen que yo diga que es ‘mi Palestino’”.

Por su frustrado paso a grandes del fútbol argentino, aseguró que se debió netamente por temas económicas. “Había plata para comprarme pero no me pagaban lo que yo quería. Yo tuve reunión con la gente en River Plate en su estadio. No me querían pagar y por eso no me fui. Con Boca fue lo mismo”.

Al despedirse, Fabbiani reconoció que hasta el día de hoy se encuentra encantado con el club. “Tengo principio de diabetes, me cuido. Palestino se ha portado muy bien, me contrató para llevar niños a las divisiones inferiores. Mi corazón es de Palestino. A mis 70 años, todavía juego”.