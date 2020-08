Luis Pedro Figueroa sobre las medidas para el retorno del fútbol: “Falta un poco de sabiduría para tomar estas decisiones”

El fútbol chileno entra en tierra derecha para el regreso a las canchas, por eso en “Los Tenores Puertas Adentro” conversamos con los protagonistas, como es el caso del actual jugador de Coquimbo Unido, Luis Pedro Figueroa.

En el diálogo con Aldo Schiappacasse, Figueroa se refirió a las fechas establecidas para el retorno del fútbol, lo que lo tiene, “contento por saber que hay una fecha, un inicio del campeonato con toda esta situación. Tenemos varios partidos pero es parte de lo que sabíamos que se iba a dar, pero preparados, yo creo que es la palabra todos en nuestra mente y tratando de que sea de mucho beneficio para nosotros”.

Ya llevan varias semanas en el cuadro pirata entrenando, lo que para el ex jugador de Colo Colo ha sido una buena preparación y que “no podemos excusarnos en nada, la única diferencia que se da es que no hemos podido tener partidos amistosos y es mas complejo eso, porque entrenar con tus compañeros, se conocen pero no hay excusa porque nosotros estamos necesitando puntos”.

Polémica han causado algunas sanciones para las medidas que se han tomado, como por ejemplo no abrazarse en la celebración de un gol, algo por lo que no está tan de acuerdo Figueroa ya que “yo creo que falta un poco de sabiduría para poder tomar estas decisiones y espero que en algún momento lo vayan recapacitando, todos vamos a tener que poner de nuestra parte para respetar como más o menos está establecido, es la única forma para que las cosas sigan avanzando”.

Es conocido que el ex jugador de Universidad de Chile ha estado muy ligado a la religión, específicamente al cristianismo, desde donde critica a quienes no han respetado las medidas, como por ejemplo, de no reunirse: “Cuando uno comenta esta relación que tenemos con Dios, no es una religión sino una relación, y en este tiempo claramente, legalmente o los estatutos de todo el mundo dicen que tenemos que estar en casa, uno no deja de ser creyente porque no va a la iglesia, entonces creo que esto es falta de sabiduría y de entendimiento. Esta es una situación compleja y Dios sigue estando con nosotros, si nosotros tenemos fe”.

“Hemos ignorado el mensaje de Dios pero siempre lo queremos utilizar cuando nos vemos en situaciones adversas. Lamentablemente todo el mundo hemos ignorado lo que es Dios, dice la Biblia”, agregó el delantero.

Finalmente tuvo palabras para el conflicto que se ha generado entre los futbolistas retirados y el Sifup, algo que espera tenga un pronta solución para el ex jugador de Universidad de Concepción: “Siempre cuando hay dineros, hay conflictos, yo solamente pido que se tomen decisiones por el bien de todos y se haga justicia en todo sentido y que hayan ciertas posibilidades para los jugadores retirados”.

Repasa la entrevista completa entre Luis Pedro Figueroa y Aldo Schiappacasse en un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”.