Karen Araya: “Hay compañeras que preferían ir a un matinal que a entrenar”

Por Carlos Madariaga.

Las futbolistas que integran el plantel de la Roja femenina ya han podido entrenar en Juan Pinto Durán desde la semana pasada, considerando la oficialización de las fechas para el repechaje olímpico ante Camerún. Sin duda, la gran meta que tienen las deportistas.

“El sueño que nos queda es el repechaje y jugarnos a muerte el cupo a los Juegos Olimpicos”, sentenció Karen Araya, en conversación organizada por Nike.

Momento en que hizo un análisis respecto del camino recorrido, considerando que tras haber logrado el subcampeonato en la Copa América 2018 tuvieron el derecho a este duelo con las africanas a partido doble en febrero.

“Éramos la selección invisible. Después de la Copa América fue un boom y uno no podía caminar en la calle porque la gente quería sacarse fotos contigo. Siempre estuvimos entrenando, solo que no nos veían. Hubo un cambio grande y muchas veces pecamos de no saber cómo llevar eso en el día a día. Hay compañeras que preferian ir a un matinal que a entrenar. Fue un cambio súper brusco y muchas no supieron manejar la fama”, reconoció la jugadora de Santiago Morning.

En la instancia, también compartió con otra compañera, Yanara Aedo, quien valoró el trabajo colectivo que las tiene con opciones de ser el primer deporte colectivo nacional en disputar los Juegos Olímpicos tras 21 años.

“Hemos ido agarrando bastante más confianza, remamos todas para el mismo lado. Yo disfruto estando en la selección, es un ambiente muy lindo y no siempre pasa. Son las ganas y el hacerlo juntas las claves para clasificar a los Juegos Olímpicos”, aseguró la volante del Sevilla.

Parte de una generación que quiere seguir rompiendo los moldes del deporte femenino. Asi lo resume una frase de Yanara Aedo. “El sueño era jugar fútbol, pero los referentes que teníamos eran puros hombres“, sentenció la “10” de la Roja femenina.