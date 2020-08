Rodrigo Millar y su sueño de ser entrenador: “Me gustaría parecerme a Marcelo Bielsa”

El mediocampista chileno, Rodrigo Millar, habló en una nueva edición del programa “Grítalo América” con el Trovador del Gol, respecto a un eventual regreso de Marcelo Bielsa a la Roja, asegurando, además, que lo ve como ejemplo para una futura carrera como entrenador.

Consultado sobre si le gustaría que Bielsa regrese a la selección chilena, indicó: “Me encantaría. Es difícil, pero si me gustaría verlo. Es un tipo que tiene unos valores distintos, sobre todo por cómo se ha manejado el fútbol chileno durante la última época, aunque es difícil”.

En esa línea, el volante criollo agregó que el rosarino “tiene códigos distintos. Un tipo que maneja el equipo de una manera diferente a la que se han manejado otros entrenadores en los últimos años. Es un tipo que no tranza con esas cosas y desde ese punto de vista, es muy difícil que él quiera volver“.

“Le tendrían que ofrecer un proyecto muy serio, similar al que recibió cuando tomó la decisión de venir, y yo lo veo muy difícil, debido a que ahora está en otra etapa en su carrera, recién ascendido a la Premier, uno de los mejores torneos del mundo y seguramente tiene muchas expectativas ahí. Me imagino el trabajo que debe estar haciendo desde ya, pensando en cómo ganarle al Manchester City o jugarle de igual a igual al Chelsea, con el fin de que el Leeds pueda ser un equipo competitivo en la Premier”, añadió.

Finalmente, Millar aseguró que ve al “Loco” como un espejo para su futura carrera como DT. “Si me preguntas a qué técnico me gustaría parecerme, obvio que a él (Bielsa). Sus equipos son muy flexibles y juegan de una manera que es muy difícil encontrar en otros conjuntos. Si yo fuera técnico alguna vez, me gustaría que mis equipos jueguen como los equipos de Bielsa”, cerró.