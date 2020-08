Juan Sebastián Verón: “Yo revería la decisión de comenzar la Copa Libertadores”

Iván Zamorano junto a Juan Sebastián Verón asistieron a la conferencia de prensa de la 19ª versión de la Copa Enel 2020, que previamente realizó un seminario virtual donde también estuvo Christiane Endler. Ahí se enfatizó en el proceso formativo de los futuro futbolistas.

El ex seleccionado argentino y actual presidente de Estudiantes de La Plata, comentó el presente de Alexis Sánchez y destacó su renacer futbolístico en el Inter de Milán.”Lo vi acá en Argentina, es un jugador con un talento enorme de una camada fantástica de Chile. En Manchester United tuve altos y bajos, mi mejor versión fue en Italia, yo creo que el jugador encuentra su versión en algún tipo de torneo, posiblemente a Alexis le haya pasado eso”, comenzó diciendo “La Bruja”.

“Está bueno porque nos representa, no solo a Chile sino que también al fútbol sudamericano y el hecho que le vaya bien abre puertas también. Me alegro y espero que lo pueda mantener y sea una estadía feliz para lo que viene”, afirmó Verón sobre el delantero de la Roja.

Otros de los temas que habló el argentino fue sobre la realización de la Copa Libertadores. El exjugador de Estudiantes de La Plata aseguró que él le daría una vuelta a esa determinación. “Yo no sé si está bien la decisión que se toman de comenzar la Copa Libertadores, yo lo revería, porque condiciona el sistema sanitario y al país que recibe, yo no lo veo muy claro el tema, para mí es para rever porque no es una situación normal. En cada país posiblemente comiencen sus torneos, pero es muy distinto estar moviéndose de un país a otro“.

Finalmente, Verón comentó la eliminación del Barcelona, que cayó por 8-2 ante Bayern Múnich.”Siempre causa sorpresa y más como se dio por el resultado. Barcelona viene de más de tres temporadas donde le está costando mucho poder clasificar, es una cuestión la cual tendrán que trabajar, este tipo de resultados atrás traen y aparejan decisiones muy profundas y fuertes. Veremos como sigue, obviamente para un equipo como el Barcelona quedar a fuera de la Champions y no pasar durante tres años es algo raro, es el fútbol y nada dura para siempre“, sentenció.