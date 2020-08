Luis Mena aseguró que Pelé dijo que Colo Colo era el equipo “que más conocen” en Brasil

En medio de una entrevista con el programa “Abrazo de Gol” del Canal del Fútbol (CDF), el multicampeón con Colo Colo, Luis Mena, conversó de varios temas contingentes y recordó otras anécdotas.

Una de ella fue el día en que conoció a Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé y considerado el mejor jugador de fútbol de la historia “le llevamos una camiseta estampada con el apellido”, sostuvo Mena.

“Me acuerdo que me dijo que allá en Brasil el equipo que más conocen es Colo Colo y es muy popular allá. Me llamó mucho la atención, fue fantástico porque era un tipo muy sencillo, muy abierto a recibir nuestro regalo de Colo Colo”, agregó el exdefensor.

Sobre su labor tras su retiro, Mena aseguró que “en mi rol como embajador de Colo Colo, me tocó conocer a grandes figuras del deporte, tanto nacionales como internacionales”.