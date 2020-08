Elías Figueroa y sus mejores anécdotas: Desde fotos desnudo hasta un cheque en blanco para nacionalizarse

Este martes 11 de agosto quedará marcado como el capítulo 90 de “Los Tenores Puertas Adentro”, espacio que nació en medio de la pandemia y que ha tenido grandes invitados, pero en este episodio no fue la excepción y Aldo Schiappacasse conversó con uno de los grandes futbolistas de la historia de Chile: Elías Figueroa.

Elegido mejor jugador de América en 1974, 1975 y 1976, Figueroa recordó sus mejores anécdotas en su gran carrera como jugador, la cual en su infancia estuvo a punto de no desarrollarse, ya que sufría de problemas respiratorios.

“Cuando vivía en Valparaíso corría un poquito y me venían ataques de asma, después tuve una poliomielitis y después a los 8 – 10 años le dijeron a mi papá que el clima de acá era muy bueno, no era así como Valparaíso, no era húmedo, era más seco y eso me hacía bien y por eso decidieron venirse a Villa Alemana y afortunadamente acá me curé de todo, no tuve más problemas de asmas ni de nada”, recordó el ex defensor.

De todas formas, el cambio de ciudad, le dio buenos resultados: “Un día salí, mi mamá no me dejaba correr y como a los 11 años, un día corrí, no me pasó nada y llegué a la casa feliz y le dije ‘mira mamita’ y corrí un poquito y no me pasó nada, y ahí ya como a los 12 o 13 años, no me paró nadie en la calle, en las pichangas y de ahí no paré más y ahí a los 15 años ya estaba entrenando en el primer equipo de Santiago Wanderers”.

Uno de sus grandes amigos en el fútbol es el astro brasileño, Pelé, a quién una vez invitó a la inauguración de una cancha en Isla de Pascua: “Yo a Pelé lo invité a la Isla de Pascua y me vió cierta penita al caminar, de hecho querían todos que tirara un penal él, y me acerco y le digo ‘Pelé quieren que tires un penal’ , ‘No, no puedo Elías, ¿Cómo lo hago?’ y nos pusimos frente a la pelota en el penal, me la tocas al lado y le pego yo, es la única solución, porque él no podía chutear frente”.

Pero sin lugar a dudas, una de sus grandes anecdotas es cuando fue paparazzeado en Brasil adentro del camarín tras salir de la ducha, algo que recuerda con humor el día de hoy: “Eso fue muy cómico, recuerdo yo que iba a entrenar en la mañana y de repente paró un auto al lado mio y una persona me dijo ‘ese poto lo conozco’ en portugués, y yo no sabía de que me hablaba y me miraban y me decían ‘que bonita bunda’, bunda es poto, y yo no había visto el diario y cuando entré al camarín mis compañeros tenían pegado una pared llena de las fotos mías que me sacaron desnudo”.

“Cuando entramos en la noche al restaurante, la dueña estaba y cuando empiezo a entrar, empieza a golpear las palmas a los que estaba comiendo ahí ‘amigo, vean aquí, el poto maravilloso nos viene a visitar’ y todo el mundo y nosotros con la cabeza agachada por la vergüenza del momento”, agregó el ex jugador de Inter de Porto Alegre.

Hasta hoy la figura de Elías Figueroa es muy recordada en Brasil, donde consolidó su carrera y fue tentado incluso por el Real Madrid, aunque no fue la única tentación ya que le ofrecieron cambiarse la nacionalidad por el monto en dinero que él quisiera, “siempre he defendido a mi país, nunca quise nacionalizarme de otro país porque me siento orgulloso de ser chileno, tú sabes bien que me ofrecieron cheques en blanco para que firmara y me nacionalizara para jugar por sus selecciones pero yo preferí jugar por mi país, porque es lo que más quiero”.

Finalmente, recordó grandes figuras de toda indole con las cuales ha compartido, incluso con el ex presidente Salvador Allende, con quién había un nexo especial por su familia: “Mi papá era de ellos, mis hermanos, yo estuve con él también, ya era muy chico y estuvimos juntos, estuvimos con él y él gran persona, mi hermano fue regidor”.

Repasa la entrevista completa de este especial capítulo 90 de “Los Tenores Puertas Adentro” junto a Aldo Schiappacasse y Elías Figueroa.