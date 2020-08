Beto Acosta y el torneo del ’94: “Si había un equipo que se merecía ese campeonato era Católica”

Uno de los grandes goleadores que ha pasado por el fútbol chileno es el argentino Alberto “Beto” Acosta, quién fuera parte de una época dorada de los torneos nacionales, con grandes figuras y con campeonatos apasionantes.

En conversación con “Los Tenores Puertas Adentro”, el ex goleador de la UC comentó de que manera ha pasado la cuarentena en Argentina, con la preocupación extra de tener una hija médico: “Te da todo por la cabeza sabiendo que está trabajando todos los días, que tiene las guardias, se te pasan miles de cosas por la cabeza, por el momento está todo bien, cuidándose también ella, pero muy expuesta, los médicos son los que más expuestos están con esta pandemia”.

Volviendo al fútbol, precisamente uno de los protagonistas de esa década dorada del fútbol chileno fue el “Beto”, quién también la recuerda de gran manera: “Los años 90 fueron espectaculares, yo estuve 3 años y para mi fue espectacular más allá de los títulos que se hayan ganado pero la pase bárvaro a nivel individual, a nivel familiar y creo que en ese sentido soy un agradecido de la gente de Católica por lo bien que me trataron”.

En 1994, pese a no conseguir el título que se lleva finalmente Universidad de Chile, el equipo que conformaron Los Cruzados, es recordado hasta hoy, tal y como lo hace el ex delantero argentino: “La gente lo recuerda con mucho cariño, nos pone como el gran equipo, dicen algunos que es uno de los grandes equipos en la historia de Católica y sin ganar el titulo y eso te pone bien de que hiciste las cosas bien, me hubiese encantado ganarlo pero tuvimos un rival que estuvo a la altura de las circunstancias como la U en esos momentos, que nos peleo palmo a palmo, pero no hay duda que ese equipo de Manuel Pellegrini fue espectacular”.

El “Beto” es sincero en reconocer que en ese torneo de 1994, “siempre me quedó ese sabor amargo de no haber salido campeón porque realmente si había un equipo que se merecía ese campeonato era Católica, pero nos enfrentamos a un gran equipo como la U, que pudo sacar esa luz de ventaja”.

Ese equipo era liderado técnicamente por Manuel Pellegrini, a quién hasta el estos días, Acosta lo reconoce como uno de sus grandes entrenadores: “Si hoy me preguntas ¿Cual fue el mejor técnico que tuve en la historia? sin duda que fue Manuel por todo, no solamente lo que representa como estratega, lo que representa tácticamente sino que también en lo humano, como manejaba los grupos”.

Repasa la entrevista completa de Aldo Schiappacasse a Alberto “Beto” Acosta, en una nueva edición de “Los Tenores Puertas Adentro”.