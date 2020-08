Marcelo Trobbiani no olvida a Cobreloa: “Quiero mucho a ese club, lo llevo en el corazón”

Es larga la lista de los grandes jugadores extranjeros que han pasado por el fútbol chileno, incluidos algunos campeones del mundo, como es el caso del ex delantero de Cobreloa, Marcelo Trobbiani, quién actualmente sigue ligado al fútbol, pero ahora en Ecuador, desde donde conversó con Aldo Schiappacase en “Los Tenores Puertas Adentro”.

Y es que el ex artillero se desempeña en la coordinación del fútbol joven del Barcelona de Guayaquil, en Ecuador, país muy afectado por el Covid-19, “ha sido muy doloroso, estaba mal, mucha gente murió y lamentablemente fue así, pero bueno, no hay que estar confiado tampoco ahora”

Entre 1988 y 1989, Trobbiani vistió la camiseta de los loínos, donde guarda grandes recuerdos: “En el corazón lo tengo a Cobreloa y a la gente de Cobreloa, en todo el país, porque hay hinchas en todo el país, la verdad es que quiero mucho a ese club, lo llevo en el corazón, moriré con ellos en el corazón porque la verdad es que pasé momentos inolvidables ahí”.

“Yo me quería quedar en Cobreloa y los dirigentes me especularon. Yo quería seguir porque me encontraba muy a gusto, tenía un equipazo, yo me quería quedar, pero empezaron a especular, pasaron uno y dos meses y yo no llegaba a un acuerdo entonces estaba nervioso, y me fueron a ver de Barcelona y firmé un pre contrato, entonces yo fui al partido y quería dejar al Cobreloa en Copa Libertadores y salimos con todo, perdíamos 1-o, nos pusimos 1-1 y el árbitro me pareció a mi que estaba cobrando mal y surgió ese incidente que me costó 7 partidos que no pude jugar acá”, recordó el ex goleador del cuadro minero.

En 1986 integró el plantel de la selección argentina que consiguió el título mundial en México de la mano de Carlos Bilardo como técnico. Para Trobbiani “nosotros ganamos medio mundial porque nos reunimos un día en Colombia y nos faltaba un amistoso, estábamos más o menos jugando y nos dijimos vámonos a la altura, al smog de México y ganamos 20 días antes que todos los otros que llegaban 10 días antes de empezar y bueno ahí fue una de las claves de que el equipo pudo adaptarse muy bien a la altura de México y rendir bien”.

En 2014, el trasandino fue director técnico de Cobreloa, donde compartió con Charles Aránguiz, Eduardo Vargas entre otros grandes jugadores, como lo recordó Trobbiani: “Yo tenía un equipazo cuando dirigía ahí, pero los dirigentes ‘mamma mía’, los ponía con 20 años, con 18, al Toby Castro, muy buenos jugadores sacó Cobreloa, increíble, pero nos llevan ventaja, tienen una infraestructura muy buena, pero los sudamericanos siempre les hacemos partido”.

Finalmente, el ex artillero se refirió al recambio que puede ver de la selección chilena, la cual, “si es difícil, Argentina lo esta viendo ahora, Argentina ya empezó a poner bastantes jóvenes y Chile tendrá que hacer lo mismo, el recambio es inevitable, ahora en estos momentos, el Charly (Aránguiz) lo veo jugar y siempre juega bien, de la época mía que vivía en Calama, en la pensión con 20 años, siempre jugó bien y luego Arturo Vidal tiene eso que hay que tener para jugar, mucha personalidad y mucha entereza”.